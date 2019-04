Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe e filha sepultadas mês e meio após tragédia em Sesimbra

Paula Nabais, 40 anos, lançou fogo ao carro onde se fechou com a filha, Mafalda, de 10.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Os corpos foram entregues à família e realizaram-se, na semana da Páscoa, os funerais da mãe que se imolou com a filha dentro de um carro numa mata da Lagoa de Albufeira, em Sesimbra, no dia 7 de março.



Os corpos de Paula Nabais, de 40 anos, e da filha Mafalda, de 10, estiveram mês e meio no gabinete de Medicina Legal de Setúbal para identificação formal através de ADN, cujo resultado foi positivo.



Tal como o CM então noticiou, Paula estava com uma depressão profunda motivada pelo desemprego.



E, de acordo com a investigação da PJ de Setúbal, foi ela quem levou a filha no carro até à Lagoa de Albufeira e incendiou a viatura com recurso a um jerricã de gasolina.



O marido de Paula tinha dado o alerta para o desaparecimento, após ter encontrado em casa um postal de despedida.



Os corpos ficaram carbonizados, mas havia certezas que se tratavam da mãe e filha. No entanto, a formalidade da confirmação através do ADN era obrigatória por não poderem ser usadas as impressões digitais.



O corpo foi entregue à família e, após alguns dias de espera por familiares no estrangeiro, os funerais já se realizaram.



Restos mortais de tailandesa na morgue

A cabeça de Natchaya Saranyaphat, a massagista tailandesa de 41 anos decapitada pela patroa, da mesma nacionalidade, em Matosinhos, ainda se encontra na morgue porque a família não tem dinheiro para repatriar os restos mortais para a Tailândia.



Apenas foi recuperada a cabeça de Natchaya, a 7 de março, numa praia de Leça da Palmeira. O homicídio foi por dívidas de 10 mil euros.