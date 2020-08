Mãe e filha soltas da quarentena forçada em hotel nos Açores

O tribunal judicial da comarca dos Açores ordenou a libertação imediata de mãe e filha (9 anos), estrangeiras, em quarentena forçada num hotel de S. Miguel.Deram negativo a todos os testes à Covid-19 mas estavam ‘presas’ porque um passageiro do voo em que chegaram ao arquipélago, a 7 de agosto, deu positivo. O isolamento foi imposto pela Autoridade Regional de Saúde: não poderiam sair do quarto até 22 de agosto; e tiveram de ser elas a fazer a limpeza do espaço e roupa.A juíza que as libertou afirma que os “normativos invocados” pela Autoridade de Saúde Regional “não são suficientes, à luz da Constituição da República, para legitimarem a restrição de direitos fundamentais, nomeadamente a liberdade de pessoas não infetadas”. Mandou o Ministério Público averiguar “eventual procedimento criminal”. A 27 julho o tribunal libertou três outros ‘presos’ num hotel.