Mãe e filho assistidos após incêndio em casa em Braga

Um menino de cinco anos e a mãe, de 35, tiveram que ser assistidos no Hospital de Braga, na madrugada desta sexta-feira, após um incêndio que destruiu parte da casa onde residem, na freguesia de Morreira, em Braga.



O incêndio terá começado num aquecedor instalado na sala da habitação e propagou-se rapidamente a toda a divisão.

O alerta para os bombeiros Sapadores de Braga foi dado às 3h45 e foram mobilizados para o local duas viaturas com oito elementos. Também foram acionados meios do INEM que prestaram socorro aos dois moradores. A GNR também esteve no local.

Apesar de não apresentarem ferimentos, mãe e filho foram transportados ao Hospital por precaução, devido à inalação de fumos.