Mãe e filho bebé feridos após chamas dominarem carro em Faro

Uma mulher de 33 anos e o filho, de apenas dois, ficaram feridos, esta quarta-feira de manhã, em resultado de um incêndio que deflagrou no carro da família em plena A22, na zona de Guelhim, no concelho de Faro.Os bombeiros foram alertados mas só procederam ao arrefecimento do veículo, uma vez que o incêndio já tinha sido extinto pelos proprietários.Segundo oapurou, as duas vítimas sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidas no local, onde estiveram catorze operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores de Faro, Bombeiros Cruz Lusa, Bombeiros de Loulé e GNR.