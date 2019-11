O Tribunal de Coimbra condenou esta quinta-feira, a penas efetivas de prisão, mãe e filho, por injúrias e agressões a um casal homossexual, ocorridas em julho do ano passado junto ao centro comercial do estádio de Coimbra.O pai, que também participou nas agressões, ficou com pena suspensa de 3 anos e 3 meses. A mulher, de 41 anos, foi condenada a 2 anos e 8 meses de prisão e o filho, de 20 anos, levou 3 anos e 9 meses de prisão.Ambos estavam em liberdade condicional.