Uma mulher de 29 anos barricou-se dentro de um carro com duas filhas menores, regou a viatura com gasolina e ateou um fogo. Uma das crianças, de três anos, morreu, a outra, de nove, conseguiu sair do carro e sobreviveu com ferimentos ligeiros. A mulher também perdeu a vida.





O caso ocorreu pelas 23h45 desta segunda-feira, em Porto Covo, Sines, e já está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

A criança que sobreviveu foi transportada para o hospital do Litoral Alentejano, onde está internada.