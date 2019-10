Mãe e filho de dois anos feridos em despiste em Portimão

Uma mulher, de 35 anos, e o filho, de dois, ficaram esta quarta-feira com ferimentos ligeiros na sequência de um despiste de carro em Portimão.Segundo o que oconseguiu apurar, a mulher perdeu o controlo da viatura numa estrada de terra batida e acabou por cair numa ribanceira com cerca de 10 metros.Aquando da chegada dos meios de socorro ao local, as duas vítimas já se encontravam fora do carro. Apresentavam ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital de Portimão.O alerta foi dado às 14h06 e foram mobilizados para o local 17 operacionais, apoiados por 6 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Portimão.