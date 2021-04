Mãe e filho de sete anos atropelados em Leiria por condutor que fugiu do local

Um menino, de sete anos, e a mãe, com cerca de 30, ficaram feridos esta sexta-feira de madrugada após terem sido colhidos por um veículo, cujo condutor fugiu, em Maceirinha, no concelho de Leiria.O menor sofreu ferimentos graves e foi transportado para a Pediatria do Hospital de Leiria, onde se encontra internado.O atropelamento aconteceu por volta da 01h30, numa altura em que mãe e filho se encontravam na berma da estrada. Segundo apurou o CM, o automóvel passou com alguma velocidade e colheu as duas vítimas, projetando-os alguns metros.A GNR encontra-se a investigar, com vista a localizar o condutor do veículo.