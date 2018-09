Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe e filho em pânico com ladrões em casa

Vítima diz que a dupla lhe apontou uma arma de fogo e que ficou sem a aliança e 40 euros.

Por Nelson Rodrigues | 09:00

Entraram encapuzados pela porta principal da moradia, esta sexta-feira de madrugada, depois de estroncarem o canhão, e com recurso a lanternas procuraram artigos de valor para roubar. A proprietária da casa acabou por acordar e surpreendeu a dupla de ladrões no interior da habitação, em Vila Boa de Quires, no Marco de Canaveses.



À GNR, a mulher disse que foi ameaçada com uma arma de fogo e ficou sem a aliança dos 25 anos de casamento, assim como cerca de 40 euros em dinheiro.



O assalto ocorreu por volta das 05h00, numa altura em que a vítima, com cerca de 45 anos, dormia na habitação com o filho, de 14. "Ela diz que ouviu um barulho e desceu do primeiro andar ao rés do chão por pensar que era o filho que tinha acordado mais cedo. Mal falou foi logo ameaçada com uma arma pelos assaltantes, que lhe retiraram a aliança do dedo. Ela ficou cheia de medo e não quer estar em casa", descreveu ao CM uma vizinha da vítima.



Após a dupla fugir, num carro branco estacionado junto à casa, a vítima foi ter com o filho e ligou a uma sobrinha a contar que tinha acabado de ser assaltada.



A GNR foi acionada e posteriormente a Polícia Judiciária do Porto assumiu a investigação, tendo estado na moradia a recolher vestígios.



A GNR presume que seja a mesma dupla de ladrões que tenha efetuado, por volta das 03h30 de ontem, um furto numa casa na freguesia de Constance, e de onde foram levados diversos artigos.