Mãe e filho feridos em acidente brutal recuperam no hospital

Mãe e filho, de 44 e 13 anos, que ficaram feridos na colisão entre dois carros, no Entroncamento, na sexta-feira à tarde, estão internados em estado grave. Do acidente resultou a morte de uma menina de 4 anos, filha e irmã das vítimas.





A mãe e os dois filhos seguiam num carro que se envolveu na colisão com outro veículo. Os três ficaram encarcerados. A menina de 4 anos foi retirada do local ainda com vida e transportada ao Hospital de Torres Novas, onde acabou por morrer. O rapaz de 13 anos foi estabilizado no Hospital de Abrantes e transferido para os Cuidados Intensivos pediátricos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A mulher está “estável” no Hospital de Abrantes.