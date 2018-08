Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe e filho feridos em despiste de bicicletas em Grândola

Mulher, de 60 anos, foi transportada de helicóptero para o Hospital Garcia de Orta.

Mãe e filho ficaram feridos num despiste envolvendo várias bicicletas, esta segunda-feira, em Grândola.



A mulher, de 60 anos, ficou gravemente ferida, tendo sido transportada de helicóptero para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, confirmou ao CM Joaquim Duarte, comandante dos Bombeiros de Grândola.



O outro ferido, ligeiro, é o filho desta vítima, que foi levado para o Hospital do Litoral Alentejano.



O acidente ocorreu quando a mulher estava a andar de bicicleta com a família e deu-se à saída do parque de campismo da Galé.



Terá ocorrido quando o pneu do velocípede onde seguia se furou, o que levou a mulher a cair da bicicleta.



O alerta foi dado às 15h20.



No local estiveram duas ambulâncias dos Bombeiros de Grândola, o INEM, um helicóptero e a GNR.