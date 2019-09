Mãe e filho ficam desalojados em incêndio de habitação em Soure

Duas pessoas, mãe e filho, ficaram esta segunda-feira desalojadas após um incêndio na casa onde viviam, em Soure.

Os dois habitantes foram acolhidos por familiares e não sofreram ferimentos.

As causas do incidente estão ainda por explicar, no entanto, o filho acredita que se tenha tratado de um curto-circuito provocado pela bateria do telemóvel que se encontrava a carregar no quarto da habitação.