Os cadáveres de uma idosa, com cerca de 90 anos, e de um homem, aparentando ter entre 50 e 60 anos, mãe e filho, foram esta quarta-feira encontrados no interior de um apartamento em Leceia, Barcarena, no concelho de Oeiras. Os corpos foram levados para autópsia mas, sabe o CM, está excluído o cenário de crime.









