Mãe e filho perdem a vida em acidente de carro durante férias

Maria Barbosa, de 59 anos, e Celso Marques, de 17, mãe e filho, perderam a vida num despiste de carro, ontem, à 01h40, em Monforte, Portalegre. Na mesma viatura seguiam mais duas pessoas, um mulher de 61 anos e um homem, de 57.Ambos foram transportados para o hospital de Portalegre em estado grave. O acidente aconteceu quando o carro seguia no IP2, no sentido Estremoz-Monforte e por razões desconhecidas acabou por se despistar.Ao que oconseguiu apurar, a família, natural de Lousada, no distrito do Porto, estava de férias naquela região. Os funerais estão marcados para as 11h00 desta quarta-feira, em Cristelos, Lousada.