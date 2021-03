Mãe e filho, de 61 e 43 anos, foram detidos pela GNR por tráfico de droga em Mirandela. Já tinham antecedentes pelo mesmo crime.Segundo o capitão Hugo Torrado, da GNR, a investigação "decorria há cerca de um ano". "Com as limitações no que diz respeito à circulação entre concelhos, o volume de transações efetuadas reduziu.Quando notamos que estavam a aumentar, achámos que estava no momento de atuar", disse ao CM. Os suspeitos foram esta sexta-feira presentes a tribunal.