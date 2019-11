Mãe e padrasto de menor em liberdade após golpe milionário a avós

Ficaram esta quinta-feira em liberdade com apresentações bissemanais a mãe e o padrasto de um menor de 15 anos que simulou um roubo para esconder um furto milionário, liderado pela progenitora e companheiro, à casa dos avós maternos, em janeiro, em Almada.A mulher de 45 anos, brasileira, e o homem português de 42, detidos pela PJ de Setúbal, ficaram em silêncio no interrogatório no Tribunal de Almada.Tiveram de entregar os passaportes. O casal furtou de dois cofres ouro, prata e relógios no valor de 200 mil euros.Gastaram 80 mil a mobilar casa em Viseu, onde viviam desde o crime, e a montar um café.