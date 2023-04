Mãe e testemunha envolvem-se me confrontos antes do julgamento da morte de jovem à porta de discoteca em Lisboa

O julgamento da morte de Francisco Gonçalves arrancou, esta terça-feira, com confrontos entre a mãe e uma testemunha do processo, no Campo da Justiça. A confusão foi rapidamente resolvida com a ajuda de dois elementos da PSP.

Quatros arguidos são suspeitos de ter morto Francisco Gonçalves à facada, um jovem de 17 anos, à porta da discoteca Barrio Latino, em Lisboa, na madrugada da véspera de Natal de 2021.







Francisco, conhecido por ‘Chico Bala’ e um grupo de amigos decidiram ir à discoteca Barrio Latino, em Santos. No interior, outro grupo envolveu-se em agressões com os amigos de Francisco e todos foram expulsos pelos seguranças.



Detidos dois suspeitos da morte de jovem à porta de discoteca em Lisboa Leia também um dos agressores quis cobrar uma dívida antiga a um dos elementos do grupo de Francisco. O menor nada tinha a ver com o caso, mas foi perseguido "por quase 20 jovens" até ser golpeado. Ainda foi transportado ao Hospital de São José, mas não sobreviveu.



O homicida andou fugido, por várias zonas do País, mas acabou por ser caçado pela PJ de Lisboa.



Na segunda-feira o pai de Francisco, Marco Damásio, afirmou ao CM que só espera que se faça justiça. "Enfrentar quem matou o meu filho vai ser muito difícil. O que eu peço é que eles levem pena máxima. Só quero que eles contem toda a verdade sobre o que fizeram ao meu querido filho", disse sobre o julgamento desta terça-feira.