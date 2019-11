Uma mulher foi posta em prisão preventiva por ter agredido o filho bebé de apenas dois anos, anunciou esta terça-feira o Ministério Público.Sovou-o no domingo, dia em que foi detida pela PSP, na Amadora, e em datas anteriores.A mulher, indiciada de violência doméstica agravada, "molestou física e psicologicamente o seu filho", com "maus-tratos físicos e castigos corporais". Pode sair para prisão domiciliária, proibida de contactos com o filho.