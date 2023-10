Como se de lixo se tratasse, Inês Iolanda, de 34 anos, colocou o corpo do filho recém-nascido dentro da fronha de uma almofada de tecido e depois no interior de três sacos, cada um atado com um nó - e nos quais depositou ainda os restos de lixo, como papel higiénico usado, embalagens de leite vazias, caixas de cereais, pacotes de detergente e plásticos.









Ver comentários