Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe está há oito meses sem ver o filho

Tribunal determinou que a mulher tem direito a ver o menino duas vezes por semana num Espaço Família. Nenhuma visita foi cumprida.

Por A.I.F. | 08:41

Bruna Justo, de 31 anos, vive em desespero. Está há já oito meses sem conseguir ver o filho, de apenas cinco anos.



Enquanto o processo relativo à guarda decorre, o Tribunal de Família e Menores de Vila Nova de Gaia determinou que a mulher tem direito a ver o menino duas vezes por semana num Espaço Família. Até agora, nenhuma visita foi cumprida.



"Depois de muitos problemas, ficou determinado este regime de visitas, mas o pai recusa-se a levar o menino. Já informei várias vezes o tribunal, mas ninguém faz nada. Nem sequer consigo falar com o meu filho ao telefone", conta Bruna.



Após a separação, o casal acordou que a guarda ficaria com o pai, permitindo assim que, de dia, o menor permanecesse com a avó paterna.



"De repente, deixei de conseguir vê-lo. O pai até fez uma queixa por maus-tratos, mas eu nunca fiz nada. É tudo para travar as visitas", diz.



O CM tentou contactar várias vezes o pai do menino, mas sem sucesso.