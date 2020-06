Mãe faz apelo para recuperar fotos roubadas da filha que morreu no Bataclan

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Só quero que me devolvam o cartão de memória da máquina fotográfica que continha as últimas fotos da minha filha e dos seus trabalhos”. O apelo é de Patricia Correia, mãe de Précilia, a lusodescendente que morreu no atentado terrorista de 13 de novembro de 2015, no teatro Bataclan, em Paris. Patricia vem todos os anos a Portugal visitar a campa da filha, no Cemitério dos Prazeres, Lisboa. A semana passada, recé...