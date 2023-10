Mãe foge com bebé que estava ao abrigo da proteção de menores no Hospital de Faro

Uma bebé de um mês foi levada, indevidamente, pela mãe do Hospital de Faro, esta quinta-feira, onde a menina se encontrava internada.Ao que oapurou, a mãe da criança, apenas autorizada a visitar a filha, aproveitou a visitar para se pôr em fuga com a bebé. A menina estava ao abrigo da proteção de menores.sabe que o Hospital abriu um inquérito para perceber o que falhou para permitir que tal acontecesse. Recorde-se que em 2015, outra mãe levou também a filha do Hospital de Faro com contornos semelhantes a este caso.A Polícia Judiciária está a investigar o desaparecimento.