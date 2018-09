Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe homicida vê pena ser reduzida para sete anos

Susana Pereira atirou-se de ponte com o filho, de seis anos, tendo o menor perdido a vida.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:32

O profundo estado de desespero em que Susana Pereira se encontrava no momento em que matou o filho levou a que o Supremo Tribunal Justiça (STJ) decidisse reduzir a pena para sete anos de prisão, em regime de internamento.



A mulher, que se lançou com o menino ao rio em junho de 2016, em Barcelos, tinha sido punida a dez anos de cadeia, no mesmo regime, mas os juízes conselheiros consideram agora que a pena neste caso deve ser especialmente atenuada.



"A arguida confessou e manifestou arrependimento sincero, declarando que sofre diariamente. Beneficia ainda de apoio da família", acrescenta o STJ.



Susana, de 38 anos, lançou-se de uma ponte para o rio com o filho Carlos, de seis anos. A mulher sobreviveu, mas o menino perdeu a vida. Ficou provado que a arguida estava num estado de desespero profundo devido a problemas no casamento, nomeadamente a suspeita de que o marido teria uma relação extraconjugal. A mulher decidiu tirar a própria vida e levar o filho por acreditar que ele iria sofrer com a sua ausência.



No recurso, Susana pedia para ser condenada por homicídio privilegiado - crime que prevê uma pena máxima de cinco anos - mas os juízes rejeitaram tal pretensão , alegando que a arguida não cometeu o crime sob o efeito de "emoção violenta".



Relembraram que, 11 dias antes do crime, Susana tinha tentado lançar-se de uma outra ponte com o menor, o que para os magistrados revela uma reflexão prolongada.