Durante ano e meio, uma menina, hoje com 13 anos, tentou que a mãe parasse os abusos sexuais de que era alvo por parte do padrasto. A mulher nunca acreditou na filha e até quando testemunhou alguns dos avanços do homem sobre a menor os ignorou. Só depois de a menina ter confessado a uma tia o terror em que vivia é que a denúncia chegou às autoridades. A PJ abriu uma investigação e deteve agora o casal.