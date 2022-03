O medo de perder as filhas para o ex-marido levou uma mulher de 29 anos a barricar-se dentro do carro, regar a viatura com gasolina e atear o fogo dizendo às meninas, de 3 e 10 anos, que era uma "brincadeira". Camila, a mais velha, conseguiu fugir da viatura em chamas e ainda tentou salvar a irmã, Joana, mas não foi capaz.