Isaac tinha quase dois anos, mas já vivia no meio de uma luta pela sua custódia. Luana Silva, a mãe, de 24, garantia que o pai do menino queria levar o filho. Cleitinho Soares, que agora vive em França, terá ameaçado retirar a criança à mãe, que aparentava estar descompensada. Queria que o menino fosse para o Brasil, viver com os avós paternos.









