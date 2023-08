Uma mulher de 47 anos morreu esta quinta-feira, ao início da tarde, em São Vicente de Penso, concelho de Braga, quando o carro em que seguia entrou em despiste, passou para o outro lado da estrada e embateu com grande violência no muro de uma casa, na EN309.A família, oriunda de Famalicão, seguia para o Hospital de Braga onde, desde há cerca de um ano, o filho, de 23 anos, faz tratamentos de quimioterapia. O condutor era o pai, um homem de 52 anos, que, segundo confessou às autoridades, terá passado pelo sono, acabando por sofrer o despiste.Nuno Osório, o comandante dos Bombeiros Sapadores de Braga. A GNR está a investigar as causas do acidente.