Espancado por um gang liderado por duas raparigas, de 16 anos, fugidas de uma instituição de Oliveira de Azeméis com o apoio de dois cadastrados, o homem de 29 anos foi posto à força na bagageira da carrinha dos pais em Gafanha do Carmo, Ílhavo, no distrito de Aveiro. Quando já seguiam na Autoestrada do Norte (A1), ainda conseguiu fazer um telefonema de segundos a pedir socorro: “Mãe, pai, estou a ser raptado”.









