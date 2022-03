A s autoridades procuram um automobilista que atropelou uma menor, pelas 14h00 do passado dia 15, numa rua no centro da vila de Grândola, e fugiu, não prestando assistência à vítima. O acidente ocorreu quando a adolescente de 15 anos caminhava de casa para a escola, como faz todos os dias, e ao atravessar a rua, numa zona sem passadeira, foi colhida pelo carro que lhe provocou ferimentos graves num pé.





Dora Filipe, mãe de Ana Filipe Carmo, explicou aoque a filha “ia para a escola quando foi atropelada e o condutor bateu-lhe e fugiu, não lhe prestando qualquer assistência”. A jovem caminhava com colegas, mas “foi tudo muito rápido e apenas conseguiram ver que se tratava de um carro Fiat Punto preto. Ninguém conseguiu ver a matrícula”, lamentou Dora Filipe.

“Ficou caída no chão, foi assistida no local e transportada pelos Bombeiros de Grândola para o Hospital do Litoral Alentejano, de onde foi transferida para o Hospital da Estefânia, em Lisboa, para ser operada e onde ficou internada três dias”, acrescentou a mãe. A menor, que frequenta o 9º ano na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola, fraturou o pé esquerdo, foi operada e está a recuperar em casa, deslocando-se para a escola com recurso a canadianas.









"Eu gostava que a pessoa que fez isto à minha filha viesse ter comigo e explicasse porque é que não lhe prestou assistência, porque é que deixou uma rapariga no chão sem saber a gravidade da pancada. Gostava que as autoridades descobrissem quem fez isto, para que situações destas, perto de duas escolas, não voltem a acontecer", desabafou a mãe.

A GNR esteve no local e está a investigar o atropelamento e fuga. Mas, lamenta Dora Filipe, “dizem que não sabem quem foi, que estão a investigar”.