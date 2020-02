Mãe que abanava filho recém-nascido condenada a 3 anos de prisão

Recorde-se que os factos remontam a outubro de 2018, quando o bebé tinha apenas um mês. O menino tinha uma gastroenterite e chorava muito de noite. A mulher terá abanado com força várias vezes o bebé para o tentar calar.



A vítima foi depois hospitalizada e, ainda na unidade de saúde, a mãe terá novamente agredido o bebé com fortes palmadas nas nádegas.

A mãe que abanava o filho recém-nascido com força, foi esta sexta-feira condenada a três anos de pena efetiva pelo Tribunal de São João Novo, no Porto.Segundo o que oconseguiu apurar, a mulher foi condenada pelo crime de violência doméstica e ainda será obrigada a pagar 20 mil euros de indemnização à vítima (um bebé de apenas um mês, à data).Para além disso, a mulher ficará inibida do poder paternal por um período de dez anos.sabe que o Tribunal cedeu à arguida possibilidade de cumprir o restante tempo da pena em casa. A mulher esteve em prisão preventiva mais de um ano.