Mãe que abandonou filho bebé no lixo em Lisboa acusada de tentativa homicídio

O Ministério Público acusou de tentativa de homicídio qualificado a mãe que abandonou o filho recém-nascido no lixo, em Lisboa.A arguida, grávida de 36 semanas, entrou em trabalho de parto na madrugada de 4 de novembro de 2019 e deu à luz nas imediações da discoteca 'Lux Frágil'.A mulher colocou o menino num saco plástico de deixou-o dentro de um ecoponto amarelo, abandonando de seguida o local. A arguida não contou a ninguém com "o intuito de lhe tirar a vida imediatamente após o seu nascimento, escondendo de todos o que tinha feito", segundo uma nota no site da Procuradoria Geral Distrital de Lisboa.Foi um sem-abrigo que, ao ouvir o choro do bebé, decidiu retirá-lo do lixo chamando depois ajuda.A mulher está em prisão preventiva.