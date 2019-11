Mãe que abandonou recém-nascido prescinde dos serviços da advogada

A advogada da mãe que abandonou o recém-nascido num caixote do lixo, em Lisboa, anunciou na segunda-feira que a jovem prescindiu dos seus serviços, explicando que se vai manter em funções até que seja nomeado um novo defensor.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a advogada, Ana Maria Lopes, explica que foi notificada pelo tribunal da revogação da procuração forense no processo crime que a jovem enfrenta.

"Decorre, do teor do documento intitulado 'revogação de procuração forense' que me foi notificado, a declaração da arguida de que revoga a procuração a meu favor e que pretende manter a defensora oficiosa que a patrocinou no primeiro interrogatório, o que revela tratar-se de uma declaração pouco esclarecida e até induzida em erro", refere a advogada em comunicado.