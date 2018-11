Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe que drogou bebé: “Aprendi no psiquiatra a gostar da minha filha”

Portuguesa escondeu bebé na bagageira do carro.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Confusa, Rosa Cruz não conseguiu justificar no tribunal de Tulle, em França, o que ela própria considera "inexplicável". Num depoimento penoso de três horas, que teve de ser interrompido duas vezes por estar em lágrimas, a portuguesa de 50 anos apresentou várias versões.



"Nunca me ocupei da Serena, nunca lhe dei mimo, não peguei nela ao colo. Só o biberão, de vez em quando", começou por dizer Rosa Cruz, deixando perplexos todos os que estavam na sala. A portuguesa arrisca vinte anos por ter escondido a filha bebé na bagageira do carro ao longo de 23 meses.



Rosa prosseguiu: "Nunca cuidei dela como cuidei dos outros três filhos". A mulher, cujos especialistas explicam ter uma condição psiquiátrica que não se enquadra em nenhum manual de medicina, ainda acrescentou: "Aprendi com o psiquiatra a gostar de Serena".



A menina ficou com sequelas que a deixaram com 80 por cento de incapacidade e de forma permanente.



Caso Serena custa 200 mil euros ao Estado

Há cinco anos que Serena vive com uma família de acolhimento, o que já custou ao Estado francês cerca de 200 mil euros.



A revelação foi feita esta quarta-feira pela diretora da Segurança Social, que garante que o local vai continuar em segredo.



"Só recebemos uma carta de Rosa Cruz, em 2014, a perguntar pela menina", explicou Sophie Quiro.



A carta que Rosa enviou foi redigida com "frases retiradas de blogs de como escrever a uma filha".