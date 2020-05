Mãe que envenenou o filho de sete anos com clorofórmio arrisca pena máxima

Patrícia Ribeiro envenenou o filho de sete anos no ano passado. No verão, foi detida, indo agora a julgamento, que está marcado para 26 de junho, no Campus de Justiça, em Lisboa. Patrícia responde por 15 crimes no total - sete crimes de homicídio qualificado na forma tentada, outros sete de ofensa à integridade física grave e um de violência doméstica. Arrisca a pena máxima.

Patrícia foi acusada no final do ...

