Mãe que matou marido com martelo e faca ainda na cadeia

Esta terça-feira realizou-se o funeral da vítima, José Duarte, de 51 anos.

Por I.J. | 08:40

A professora detida pela PJ de Leiria por ter assassinado o marido com um martelo e uma faca na moradia onde viviam, em Chainça, Abrantes, deverá ir para casa ainda esta semana, aguardando em prisão domiciliária e com vigilância eletrónica a conclusão da investigação.



Esta terça-feira realizou-se o funeral da vítima, José Duarte, de 51 anos, professor.



Segundo apurou o CM, o despacho do tribunal, a solicitar a verificação das condições para a colocação do equipamento, chegou segunda-feira à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.



Uma equipa da prisão de Tires, onde está Margarida Rolo, 43 anos, está a preparar uma informação prévia, enquanto outra equipa faz um estudo à casa.



Depois é preciso novo despacho do Tribunal e a emissão de um mandado de condução da cadeia para casa.



Os dois filhos do casal, de 11 e 14 anos, estão com familiares e poderão ficar com a mãe.