Mãe que vendeu quatro filhos bebés vai para a prisão

Jaime Moreira, que está em liberdade, admite no recurso vir a ser condenado, porém, só apenas por dois dos quatro crimes de tráfico de pessoas.



Os dois arguidos venderam os quatro filhos a emigrantes na Suíça e em França. Sempre que dava à luz, Daniella registava um dos compradores como pai do bebé. Abdicava depois da custódia das crianças. Três dos menores foram entregues a dois casais homossexuais. A última menina foi entregue a um casal que esperava há mais de dez anos para adotar. Os anúncios eram colocados na internet.

Daniella Neto vendeu quatro filhos bebés, entre 2011 e 2017, por 105 mil euros. Foi condenada, no mês passado, a 9 anos de cadeia por tráfico de pessoas e falsificação de documentos e poderia ter recorrido da decisão do Tribunal de S. João Novo, no Porto. Como não o fez, no prazo de 30 dias, vai ter de cumprir a pena. Os mandados de condução ao estabelecimento prisional vão agora ser emitidos e terão depois de ser cumpridos pela polícia no prazo de 24 horas.A arguida condenada, cozinheira, de 41 anos, está em prisão domiciliária desde que foi detida pela Polícia Judiciária. Nos próximos dias, rumará à cadeia. O CM tentou contactar Nuno Marques, advogado de Daniella, mas o mesmo não atendeu o telefone.Já o amante da arguida, que concebeu com a mulher os bebés já com o intuito de serem vendidos, tinha sido sentenciado a cinco anos e oito meses de prisão, mas recorreu da decisão para o Tribunal da Relação do Porto.