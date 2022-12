Mãe reconhece corpo de militar que morreu no mar

Foi um dos momentos mais dolorosos da vida de Cláudia, a mãe de Ani Dabó. Na manhã de quinta-feira, foi ao Instituto de Medicina Legal do Porto identificar o corpo da filha, de 22 anos, morta na madrugada de 25 de novembro, na Póvoa de Varzim, quando tentava salvar uma amiga."Ainda ninguém falou connosco. Sabemos que o Exército quer estar presente nas cerimónias fúnebres, mas nada dizem sobre os custos da cerimónia. Aliás, a primeira informação que deram à mãe é que como não foi um acidente em serviço não tinham nada a ver com o que aconteceu", contou uma prima ao, sem esconder a revolta pela forma como a morte de Ani está a ser tratada.Esta quinta-feira, e depois de oter dado conta das queixas da mãe - que diz ter sido abandonada pela instituição militar -, o Exército fez chegar um comunicado aodando conta de que estavam a tratar de tudo "discretamente". Mas realçam que o acidente aconteceu fora do horário de trabalho e longe das instalações militares.O velório é esta sexta-feira às 16h30 e o funeral este sábado às 14h30. Será tudo realizado na Igreja de Massamá.