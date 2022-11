Mãe suspeita de matar filho de um ano e meio em Santiago do Cacém

Uma mulher, de 24 anos, é suspeita de ter matado o filho de um ano e meio, em casa, na madrugada desta segunda-feira, no Bairro do Pinhal, em Santo André, Santiago do Cacém.



Luana Silva foi detida pela suspeita de homicídio do filho, Isaac.





Segundo os vizinhos, a jovem terá gritado após assassinar o filho "já matei o diabo, o diabo está ali". Quando a GNR entra na habitação, Luana encontrava-se com uma faca na mão, tendo sido necessária uma intervenção musculada por parte dos militares para que lhe fosse retirada a arma branca.A mulher foi detida em flagrante pela GNR e não apresentava, no momento da detenção, um discurso coerente.Ao que oapurou, várias testemunhas referem que a mulher estava completamente descompensada, na tarde de domingo.Era considerada uma mãe carinhosa, mas tinha episódios descompensação. A semana passada deixou Isaac com uns vizinhos e foi a uma consulta particular porque sentia que não estava com discernimento.sabe que não há qualquer sinalização e ninguém sabe o historial desta família.As autoridades encontraram várias facas dentro de casa e suspeita-se que o bebé tenha sido esfaqueado.O alerta foi dado pelo pai do bebé, que está em França, e que contactou as autoridades. O pai de Isaac queria a custódia do menino, podendo esse ser um dos motivos que conduziu a este episódio.Desconhece-se para já o contexto em que o crime foi cometido.A PJ fez perícias no local para apurar o que aconteceu.Luana teve acompanhamento psiquiátrico no passado e, recentemente, pediu ao centro de saúde que começasse a ter acompanhamento psicológico, algo que acabou por nunca acontecer.A agressora foi detida pela GNR e entregue à PJ, na terça-feira será presente a juiz para conhecer as medidas de coação. Poderá ser indiciada por homicídio qualificado.Em atualização.