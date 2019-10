Mãe, três filhos e PSP acusados nos confrontos no Bairro da Jamaica

O Ministério Público acusou uma família (mãe e três filhos) e um agente da PSP no caso dos confrontos entre moradores e polícias, em janeiro, no bairro Jamaica, Seixal.



O polícia de 34 anos foi acusado de agressão simples, enquanto a mulher, de 53, responde por um crime de resistência e coação. Um dos filhos, 32 anos, responde por nove crimes (dois de resistência e sete de injúria) e outro, de 34 anos, por oito (entre eles resistência, agressão, dano e ameaça). A filha, de 25 anos, foi acusada de seis crimes (resistência, dano e ameaça).

A acusação, citada pela Lusa, relata como a PSP foi chamada para uma situação de agressões com 20 pessoas presentes. A filha esbofeteou um chefe da PSP e empurrou um agente.



Seguiram-se as agressões pelos irmãos. Um PSP foi atingido com uma pedra na cara e mais tarde desferiu um murro e uma joelhada no pai dos arguidos. Seguiram-se mais agressões contra os polícias, tendo sido usados tijolos, tubos, a porta de um frigorífico, um micro-ondas e um carrinho de bebé.