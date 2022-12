Diogo Ramos da Cruz, de 20 anos, morreu já a caminho do hospital. A equipa do INEM que entrou no edifício localizado na Praceta Maria Helena Vieira, no Vale da Amoreira, Moita, encontrou o jovem ainda com batimentos cardíacos e tudo fez para o salvar, mas as lesões no pescoço e no peito eram muito graves.