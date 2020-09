O pequeno Rodrigo, de apenas oito anos, morreu depois de ter sido projetado quando o carro em que seguia capotou, ontem cerca das 12h00, na A28, em Viana do Castelo. A mãe e a tia, que seguiam nos bancos da frente do veículo, assistiram impotentes à morte da criança, deitada na berma da autoestrada que estavam a utilizar para regressar a Vila Praia de Âncora, onde residem. Ambas sofreram ferimentos ligeiros e ficaram em choque com a tragédia. Foram transportadas ao hospital pelo INEM.As causas do acidente não estão ainda apuradas e ontem nenhuma das das familiares da vítima estava em condições de poder prestar declarações às autoridades. Um elemento do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR de Viana do Castelo realizou no local várias perícias para recolher provas que ajudem a esclarecer o acidente fatal. O veículo poderá ter entrado em despiste na via da direita, tendo em conta as marcas de travagem no chão, e embater depois no rail central de betão, na faixa de aceleração, numa zona de subida da A28, no sentido Viana do Castelo/Caminha.O corpo só foi retirado do local mais de duas horas depois do alerta, tendo sido transportado para a morgue de Viana do Castelo, para ser autopsiado.