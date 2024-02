Mães acusam estagiário da biblioteca de abusar sexualmente de crianças em escola primária de Sines

Um grupo de mães apresentou esta quarta-feira queixas na GNR de Sines por alegados abusos sexuais sobre alunas do 1.º ciclo, entre os 6 e os 9 anos. Várias mães retiraram as filhas das aulas e acusaram a escola de nada fazer.O suspeito é um jovem de 18 anos com doença mental que está a estagiar na biblioteca."Várias meninas relataram que ele as sentava no colo, levantava as saias e mexia nas partes íntimas. Depois dizia-lhes que era segredo", contou aouma mãe. "Ele está há sete meses na escola, não sabemos quantas crianças foram." Ontem, as mães confrontaram a coordenadora: "Disse que estava a ser resolvido com a direção e que não queria palhaçadas à porta da escola."A direção do agrupamento não respondeu aoJá o Ministério da Educação afirmou que a situação "está a ser averiguada".