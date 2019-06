Mães em alerta com suspeitas sobre ama acusada de bater em bebé

A ama de 23 anos suspeita de ter agredido um bebé de apenas 15 meses já foi identificada pela PSP de Almada. A acusação é feita pela mãe da criança, que denunciou o caso nas redes sociais e aoApós a notícia, outras mães que recorriam ao serviço daquela ama, residente na Cova da Piedade, decidiram levar os filhos ao hospital para despistar eventuais agressões.A mãe do bebé publicou fotografias em que se vê a cara e as nádegas do filho com hematomas. A ama recusa as acusações, dizendo que o bebé caiu várias vezes durante uma birra.O relatório do Hospital Garcia de Orta para a PSP fala em "agressão" como causa desses hematomas.