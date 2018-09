Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Máfia chinesa fica em silêncio durante julgamento

Seis pessoas estão acusadas de usura, roubo, rapto e associação criminosa.

Por J.T. | 08:41

Os seis chineses – quatro homens e duas mulheres – que estão acusados de emprestarem dinheiro a compatriotas viciados em jogo no casino, a troco de juros altos, remeteram-se ao silêncio no início do julgamento, esta quinta-feira, em Lisboa.



Estão acusados de usura, roubo, rapto e associação criminosa.



Uma das vítimas, Lei Zoang, foi obrigada a entrar num carro e levada até sua casa, onde lhe foram atadas as mãos e os pés, ali permanecendo vigiado durante um período de tempo.



O homem foi molestado física e psicologicamente. Foi este quem acabou por denunciar o crime às autoridades.