Um grupo criminoso da Geórgia, liderado por um homem com o posto de ‘Vor v Zakone’, ou ‘ladrão em lei’, o mais alto nas máfias do Leste, foi travado em Espanha após dezenas de assaltos a casas.sabe que as polícias dão como certo que o grupo, com bases em Madrid e Lugo (Galiza), tenha atacado em Portugal. Assaltavam dezenas de casas na mesma localidade e escondiam-se. Colocavam nas portas linhas de pesca ‘invisíveis’ e marcadores de crochê, que verificavam de tempo a tempo para apurar se os donos estavam ausentes.