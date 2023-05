Mafioso italiano detido em Portugal durante megaoperação europeia

Um homem, de 62 anos, de nacionalidade italiana, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), esta quarta-feira, no âmbito de uma megaoperação europeia anti-máfia, denominada por "EUREKA".



O suspeito detido no País encontra-se indiciado pela prática de crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais e tráfico de droga. A sua detenção resultou também na apreensão de elementos de prova, documentos, viaturas e cerca de meio milhão de euros, "bem como o arresto dos ativos de 9 sociedades comerciais, incluindo 5 estabelecimentos de restauração", revela a PJ.





De acordo com o comunicado enviado às redações, a megaoperação tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa, de estilo mafioso, conhecida por "Ndrangheta", originária da cidade de San Luca, em Itália.A "Ndrangheta" trata-se de um dos maiores grupos criminosos de Itália, que tem ligações ao Primeiro Comando da Capital do Brasil. Estes mafiosos são responsáveis pelo transporte e Tráfico de grandes quantidades de cocaína para a Europa, tráfico de armas, posse ilegal de armas, fraude e evasão fiscal, branqueamento de capitais e corrupção.A rede criminosa é liderada pela elite de Calábria, que "esteve envolvida durante décadas em episódios de violência entre clãs, com vários confrontos armados em San Luca, que culminaram em tiroteios em massa em Itália e no estrangeiro, com particular destaque para o massacre de Duisburg, na Alemanha, em 2007", explica a Polícia Judiciária.

A operação policial decorre em Itália, Alemanha, Espanha, França, Bélgica, Eslovénia, Roménia, e na América do Sul, em países como no Brasil e no Panamá. Em contexto nacional, a ação policial, teve lugar em Braga, Vila Nova de Gaia, Aveiro e Lisboa.

"Globalmente a Operação "EUREKA" resultou da detenção de 108 suspeitos ligados à organização mafiosa", pode ler-se no comunicado da fonte de autoridade.