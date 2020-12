Quatro anos passados após a morte de Hugo Abreu e Dylan Silva durante a "prova zero" no 127º curso dos comandos, e com o julgamento dos 19 arguidos a decorrer, o Ministério Público requereu uma autópsia ao corpo de Hugo Abreu, avançou esta terça-feira a SIC.



A magistrada não terá ficado convencida com o primeiro exame, que aponta a causa da morte dos militares como "um golpe de calor" e pretende um novo exame ao cadáver.

