MAI avança com "recrutamentos adicionais" na PSP e GNR para compensar atrasos de 2020

O ministro da Administração Interna disse esta sexta-feira que o plano plurianual de admissões nas forças de segurança foi "de algum modo afetado" pela pandemia, mas avançou com "recrutamentos adicionais" a partir deste ano para a PSP e GNR.

"O que foi de algum modo afetado pela pandemia tem a ver com termos pela primeira vez um planeamento plurianual de admissões e não foi possível. Quando as universidades estavam fechadas e as escolas fechadas, ter incorporações [na PSP e GNR] seria um risco para a saúde", disse Eduardo Cabrita, em entrevista à agência Lusa.

O plano plurianual de admissões prevê a entrada de 10 mil elementos para as forças de segurança até 2023 e estava previsto ter começado em 2020 com um curso com dois mil novos elementos para a PSP e GNR.