Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MAI culpa GNR por não travar morte de mulher

Homem, de 71 anos, matou à paulada a mãe da queixosa, de 87.

Por Miguel Curado | 09:35

A equipa criada pelo Ministério da Administração Interna para analisar homicídios resultantes de violência doméstica, repreendeu a GNR por não ter aceitado as queixas contra Luís Silva, feitas pela ex-mulher deste.



O homem, de 71 anos, viria a matar à paulada a mãe da queixosa, de 87.



O crime ocorreu em fevereiro de 2016. Luís Silva foi a casa da ex-mulher, em Póvoa de Lanhoso, e ao entrar num quarto viu um vulto debaixo de uns lençóis.



Pensando tratar-se do amante da ex-mulher, desferiu várias pauladas que mataram Emília Alves, sua ex-sogra, de 87 anos.



Antes do crime, já a mulher do homicida tinha feito queixas contra ele, não aceites pela GNR.