O Ministério da Administração Interna indicou esta terça-feira que a Inspeção-Geral da Administração Interna confirmou “na íntegra o teor do relatório” sobre a falta de reposta do Sporting.Depois de Eduardo Cabrita ter afirmado que o clube “não respondeu” aos pedidos de esclarecimento da IGAI, este emitiu um comunicado em que classificou de “extrema gravidade” as declarações do ministro.O Parlamento recusou um pedido de audição do ministro.